Oroscopo Vergine | domani 7 luglio | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 6 luglio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 7? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. Cari, al sorgere di questo mercoledì potrete finalmente dire addio una volta per tutte all’opposizione della Luna nei vostri piani astrali! Non sarà , però, neppure completamente positiva, ma andrà ad unirsi a Venere, accentuando i suoi effetti. In particolare, sembra possibile trovare una ...