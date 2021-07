(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Non le dà fastidio stare in un governo in cui SalviniOrban? “Mi da più fastidiocheSalvini cheOrban”. Così il ministro delle Politiche Agricole Stefano, capodelegazione al governo per il M5S, rispondendo a una domanda al termine dell’evento di Unione Italiana Vini ‘Verso la sostenibilità, la transizione del PNRR e gli obiettivi del vino’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Omofobia: Patuanelli, 'fastidio per Renzi che appoggia Salvini'... -

