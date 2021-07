Malattie post Covid | Zannini | “A Mondragone la prima rete di ambulatori multispecialistici”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – “Nasce ail primoo multidisciplinare utile ai pazienti negativizzati dalma che hanno sviluppato complicanze respiratorie, cardiovascolari e endocrinologiche”. Ad annunciarlo il Presidente della VII commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile della Regione Campania, Giovanni. “La squadra sarà coma da 3 medici, in precedenza attivi nel lavoro da Team, prendendo in carico a livello domiciliare i pazienti positivi e ora lavorando nel follow Up di quei pazienti che, pur non ...