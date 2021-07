L’apertura de l’Équipe | “Un monumento a Parigi”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 luglio 2021) Questa mattina, in prima pagina, il quotidiano francese L’Equipe, ha dedicato ampio spazio all’imminente arrivo di Sergio Ramos al Psg. “Un”, questadel giornale. Come vi abbiamo anticipato, l’ex capitano del Real Madrid ha scelto di sposare il progetto di Pochettino e Leonardo. E poi: “Quattro volte vincitore della Champions League con il Real Madrid, campione d’Europa e del mondo con la Spagna, Sergio Ramos (35 anni) affiancherà un ambizioso PSG che ha completato anche l’arrivo di Hakimi per 60 milioni”. FOTO: Prima pagina Equipe 6/7/21 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.