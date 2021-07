«Ho litigato con Raffaella Carrà | ma lei non portava rancore» | parla Piero Chiambretti | i fatti

(Di martedì 6 luglio 2021)è venuta a mancare solo poche ore fa, ma il vuoto da lei lasciato è stato palpabile immediatamente. L’iconica showgirl è stata ricordata da tutto il web, che si è unito in un cordoglio commemorativo davvero commovente. Fra i messaggi degli utenti, anche quelli dei personaggi del mondo dello spettacolo, compreso…. L'articolo proviene da City Roma News.

...aver scambiato quell'auto per quella di un loro vicino di casa col quale avevanoe che ... in attesa del giudiziorito direttissimo previsto nella mattinata odierna presso il palazzo di ...C'è il Sanremo che avrebbe dovuto condurrelei, poi sfumato. 'E un altro dove non ci dovevo ... Ci ho anche'. Quando? "Abbiamo presentato una serata dei palinsesti Rai, a Cannes. Ero ...Le parole del conduttore al Corriere della Sera: "Lei era un’artista completa. È unica: di Raffaella Carrà ne resterà una sola" ...Litigarono anche. Il destino di Piero Chiambretti e quello di Raffaella Carrà si incrociò diverse volte. Tutte memorabili. C’è il Sanremo che avrebbe dovuto condurre con lei, poi sfumato. “E un altro ...