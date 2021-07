Google | Twitter e Facebook stanno minacciando di andare via da Hong Kong

(Di martedì 6 luglio 2021). Ma anche Apple e Linkedin. Siamo su un livello totale, che include i giganti del web e della tecnologia. Le grandi compagnie, riunite nella Asia Internet Coalition, hanno minacciato – secondo il Wall Street Journal – di lasciarese dovessero essere approvati gli emendamenti alla legge sulla privacy in discussione nei prossimi giorni. Le grandi aziende di internet ritengono infatti che le sanzioni previste andranno a impattare in maniera decisamente forte sugli individui, un aspetto che gli OTT non accettano e che ha fatto prendere in considerazione l’ipotesi di ...

Società come, Facebook ehanno espresso preoccupazione per i loro dipendenti nella città, che rischierebbero di essere incriminati in base alle nuove regole. La proposta di legge ...La libertà non ha mezze misure, e quando viene limitata bisogna valutare se andarsene.e Facebook hanno privatamente comunicato al governo di Hong Kong che, se le autorità modificheranno le regole relative alla privacy e alla tutela della libertà personale, saranno ...Google, Facebook e molte altre aziende tecnologiche minacciano di lasciare Hong Kong a causa della legge sulla privacy. Ecco i dettagli.L'intento delle norme che il governo sta preparando è combattere il "doxing", la diffusione di dati personali per scatenare attacchi; ma ...