Gianmaria Coccoluto | chi è l’artista GNMR | carriera e successi

Gianmaria Coccoluto, è cresciuto tra i vinili, in arte è GNMR ed è il dj resident all'Ultrabeat Party al Goa Club di Roma. Il dj è un figlio d'arte, suo padre Claudio Coccolato è stato negli anni un veterano della console e della musica, inoltre è stato uno dei protagonisti della scena clubbing internazionale. GNMR esordisce come dj a 14 anni, proprio quando ha cominciato a sperimentare i primi mix. Le sue sonorità sono house e techno.

