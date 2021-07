Denise Pipitone, chiusa finalmente l’indagine. Ecco le conclusioni (Di martedì 6 luglio 2021) Per mesi è stata la donna associata al volto della piccola Denise, a causa delle continue dichiarazioni ai media nelle ultime settimane. Ora Maria Angioni, l’ex pm, che indagò sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, la bambina sparita l’1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo, rischia il processo. Il 14 giugno scorso, invitata a partecipare a una puntata di Storie Italiane, in diretta su Rai 1, Maria Angioni aveva espresso così la sua opinione sulla vicenda: Ho la certezza che Denise Pipitone sia viva e l’ho individuata. Ha un marito e una figlia. Questo però aveva provocato una certa ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 6 luglio 2021) Per mesi è stata la donna associata al volto della piccola, a causa delle continue dichiarazioni ai media nelle ultime settimane. Ora Maria Angioni, l’ex pm, che indagò sulla scomparsa della piccola, la bambina sparita l’1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo, rischia il processo. Il 14 giugno scorso, invitata a partecipare a una puntata di Storie Italiane, in diretta su Rai 1, Maria Angioni aveva espresso così la sua opinione sulla vicenda: Ho la certezza chesia viva e l’ho individuata. Ha un marito e una figlia. Questo però aveva provocato una certa ...

