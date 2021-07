Covid, uno studio italiano scopre “interruttore universale” del virus: “Ecco come attacca l’intero organismo” (Di martedì 6 luglio 2021) Uno studio scientifico italiano condotto dall’Università di Brescia ha scoperto uno “interruttore universale” che permette alla Covid-19 di attaccare potenzialmente tutti gli organi del corpo umano: si tratta delle integrine, una serie di recettori espressi universalmente sulle cellule del nostro organismo. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Microorganisms e condotta dal gruppo dell’ateneo bresciano guidato da Francesca Caccuri, ha mostrato come le cellule endoteliali microvascolari dei polmoni siano suscettibili all’infezione da Sars-CoV-2 e ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Unoscientificocondotto dall’Università di Brescia ha scoperto uno “” che permette alla-19 dire potenzialmente tutti gli organi del corpo umano: si tratta delle integrine, una serie di recettori espressi universalmente sulle cellule del nostro. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Microorganisms e condotta dal gruppo dell’ateneo bresciano guidato da Francesca Caccuri, ha mostratole cellule endoteliali microvascolari dei polmoni siano suscettibili all’infezione da Sars-CoV-2 e ...

