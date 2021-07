Chiesa | «La notte più bella della mia carriera Finale un sogno»

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Federico, attaccante dell’Italia, ha parlato al terminesemidi Euro 2020 contro la Spagna Federico, attaccante dell’Italia, ha parlato al terminesemidi Euro 2020 contro la Spagna. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.– «Gocare per 60 milioni di italiani è unbellissimo. Non ci avrei mai pensato, è lapiùmia». IMMOBILE – «Sono orgoglioso di aver riprodotto un gol che faceva spesso mio padre. ...

Advertising

Scorpio74494988 : @BLACKSH27646799 @ZZiliani Ma quello sarebbe giornalismo, non pretendere troppo da un ossessionato di Juve. Riesce… - sssofi_c : domattina mi laureo ma chissene frega sto sveglia tutta la notte a cuorare i tweet su chiesa - aurifallsxhaz : vado a letto fierissima buona notte a tutti ma a chiesa soprattutto - ciromagliulo26 : RT @radiobianconera: ?? Con #Chiesa e #Morata sono ben 11 i gol messi a segno dai ???? bianconeri a ?? #Euro2020 ?? ? La notte PERFETTA! ??… - MARIACELENTAN0 : @MauroLeonardi3 ?????Santa notte le mie intenzioni x La Santa Messa x il mondo intero x gli ammalati x Papa Francesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa notte

Calcio News 24

... ad elettrizzare - con calore ed affetto - lalondinese. Per la prima semifinale di Euro 2020 ... Dopo un primo tempo di sofferenza, la svolta arriva al 15' della ripresa con il gol di. Lo ..."Sua Santità Papa Francesco - si legge nel comunicato - ha riposato bene durante la. Questa ...dell'Università cattolica del Sacro Cuore e sostenuto dall'orazione incessante della...Immediata la risposta azzurra con un diagonale di Chiesa, facile preda, però, di Unai Simon. Ma all’ora di gioco, proprio l’ala azzurra sblocca la gara in favore dell’Italia. Verratti, sollecitato da ...È un'altra notte magica per l'Italia quella di stasera a Wembley ... tra cui Donnarumma e il man of the match Federico Chiesa. «Occhi lucidi? Sappiamo da dove siamo partiti e so da dove sono partito - ...