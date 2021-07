Centauro 28enne muore in scontro con auto | pirata della strada ricercato

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma – Intorno alle 23 di ieri sera la Polizia Locale Roma Capitale, con le pattuglie del XV Gruppo Cassia, è intervenuta per i rilievi di un incidente con esito mortale che ha coinvolto un’e un motoveicolo in Largo Bratislava. Il conducente di un Kymco Agility, un ragazzo italiano di 28 anni, a seguito dell’impatto è deceduto dopo il trasporto presso l’ospedale Santo Spirito, mentre il passeggero di 35 anni è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli. L’coinvolta nellocon il mezzo a due ruote si è data alla fuga dopo l’impatto. Sono scattate immediatamente le indagini da parte dei caschi bianchi che, ...

Ultime Notizie dalla rete : Centauro 28enne

ModenaToday

Roma – Intorno alle 23 di ieri sera la Polizia Locale Roma Capitale, con le pattuglie del XV Gruppo Cassia, è intervenuta per i rilievi di un incidente con esito mortale che ha coinvolto un'auto e un ...