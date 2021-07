C’è un motivo per cui il Vaticano non fa più sentire la sua voce sul ddl Zan: perché non passerà mai (Di martedì 6 luglio 2021) sa che Come mai il Vaticano da qualche tempo ufficiosamente ostenta “tranquillità” sulla questione del ddl Zan? perché non ne parla più apertamente? È tutto dovuto solamente alla “gaffe” dell’ormai famosa lettera o c’è dell’altro? “Molto spesso gli estremi si toccano e stavolta sono pure tacitamente alleati”, rivela una fonte vicinissima al dossier. Ad un primo esame freddo delle posizioni, la lettera riservata fatta giungere al Governo italiano dalla Santa Sede e l’irremovibile fermezza assunta da Enrico Letta e dal suo Pd sembrano lontanissime ed inconciliabili. Per l’appunto, sembrano. Ad un esame più approfondito, tuttavia, la rigidità del Partito ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) sa che Come mai ilda qualche tempo ufficiosamente ostenta “tranquillità” sulla questione del ddl Zan?non ne parla più apertamente? È tutto dovuto solamente alla “gaffe” dell’ormai famosa lettera o c’è dell’altro? “Molto spesso gli estremi si toccano e stavolta sono pure tacitamente alleati”, rivela una fonte vicinissima al dossier. Ad un primo esame freddo delle posizioni, la lettera riservata fatta giungere al Governo italiano dalla Santa Sede e l’irremovibile fermezza assunta da Enrico Letta e dal suo Pd sembrano lontanissime ed inconciliabili. Per l’appunto, sembrano. Ad un esame più approfondito, tuttavia, la rigidità del Partito ...

