Caso Grillo, le chat di Silvia con l’amica: «Usata e buttata via come spazzatura. Non valgo niente» (Di martedì 6 luglio 2021) Affranta, svilita, convinta di non valere niente. Nelle chat scambiate con l’amica del cuore in Norvegia, Silvia, la ragazza che denunciato di essere stata stuprata da Ciro Grillo e i suoi tre amici, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, confida tutto il suo dolore per quanto accaduto la notte prima. «La verità è che la sola cosa che sento dopo questa esperienza è che io non valgo niente… le persone mi usano soltanto quando e come vogliono e poi mi buttano via come spazzatura. E non parlo solo di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Affranta, svilita, convinta di non valere. Nellescambiate condel cuore in Norvegia,, la ragazza che denunciato di essere stata stuprata da Ciroe i suoi tre amici, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, confida tutto il suo dolore per quanto accaduto la notte prima. «La verità è che la sola cosa che sento dopo questa esperienza è che io non… le persone mi usano soltanto quando evogliono e poi mi buttano via. E non parlo solo di ...

Advertising

Luca73284882 : RT @italianelcuore3: Ciro Grillo, il racconto di Silvia all’amica negli atti dell’inchiesta: «Usata e buttata via» ?@beppe_grillo? ?? IN QUE… - EnricoAncillott : RT @SecolodItalia1: Caso Grillo, le chat di Silvia con l’amica: «Usata e buttata via come spazzatura. Non valgo niente» - SecolodItalia1 : Caso Grillo, le chat di Silvia con l’amica: «Usata e buttata via come spazzatura. Non valgo niente»… - Emanule94671372 : @fenice_risorta Essendo un movimento fornato da idioti è chiaro che in caso di scissione rimangono col più idiota d… - italianelcuore3 : Ciro Grillo, il racconto di Silvia all’amica negli atti dell’inchiesta: «Usata e buttata via» ?@beppe_grillo? ?? IN… -