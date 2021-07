Binance | gruppo di investitori italiani e stranieri avvia una class actionHDblog it

Advertising

HDblog : Binance, gruppo di investitori italiani e stranieri avvia una class action - ReTwitStorm_ita : #Binance #Class #Action: #Lexia #Avvocati HA #Ricevuto #Incarico dallo Swiss Blockchain Consortium DI ASSISTERE UN… - ReTwitStorm_ita : #Lexia #Avvocati HA #Ricevuto #Incarico #Dallo #Swiss #Blockchain Consortium DI ASSISTERE UN GRUPPO DI INVESTITORI… - cyberdude_boss : Gruppo telegram per parlare di criptovalute #Bitcoin2021 #Binance #TronNetwork #tron #bitcoin… - NicolaDIESEL : Presentazione italiana per $VRA -

Ultime Notizie dalla rete : Binance gruppo

... ricevendo questa risposta: In sostanza, durante alcune giornate di grande volatilità, gli utenti contestano al'impossibilità di accedere ai loro contratti futures , per chiuderli oppure ...A riguardo, è di ieri la notizia diffusa dall'Ansa che undi investitori italiani ed esteri ha avviato un' azione legale nei confronti della piattaforma, attiva nelle criptovalute, ...Un gruppo di investitori ha incaricato lo studio legale Lexia Avvocati di avviare un'azione contro Binance per aver impedito la possibilità di chiudere le proprie posizioni futures.Patuanelli (Abi): "occorre arginare disordine criptovalute, che valute non sono, e rischi di illegalità che nascondono".