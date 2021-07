“1873 – The Ould Linen”, il lino Made in Bergamo debutta a Milano Unica (Di martedì 6 luglio 2021) Milano Unica, la fiera del tessile in corso nel capoluogo lombardo il 6 e luglio 2021, sarà l’occasione per il Linificio e Canapificio Nazionale, fondato nel 1873, parte del Gruppo Marzotto, e con sede a Villà d’Almè per presentare 1873 – The Ould Linen: un filato di lino all’avanguardia della tradizione. Una novità dopo aver lanciato nel 2020 a Milano Unica l’esclusivo Leonardo, il filato di lino elasticizzato con sistema corespun prodotto direttamente nei filatoi della sede di Villa d’Almé e di cui il Linificio detiene ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 luglio 2021), la fiera del tessile in corso nel capoluogo lombardo il 6 e luglio 2021, sarà l’occasione per il Linificio e Canapificio Nazionale, fondato nel, parte del Gruppo Marzotto, e con sede a Villà d’Almè per presentare– The: un filato diall’avanguardia della tradizione. Una novità dopo aver lanciato nel 2020 al’esclusivo Leonardo, il filato dielasticizzato con sistema corespun prodotto direttamente nei filatoi della sede di Villa d’Almé e di cui il Linificio detiene ...

Ultime Notizie dalla rete : 1873 The Sicilian Puppets Series tra Palermo e Messina, in scena la famiglia Argento e i Gargano Il nonno, don Cecè (1873), oprante e scultore di teste, è stato allievo dei Pernice e di Costantino ... 77 progetto The Image of Oral Thought. Per un modello di salvaguardia del teatro dell'Opera dei ...

Un caffè con la contessa (Zona - Carmilla III) Come noto, Joseph Sheridan Le Fanu (1814 - 1873) è il primo e - in pratica - l'unico scrittore ... Il testo, edito inizialmente nel 1869 sulla rivista di Dickens All the Year Round, è un gioiello di ...

Dal Linificio un lenzuolo che fa bene a mamme e bimbi

L’Aquila, Teatro Comunale: presentato il progetto per l’ultima tranche di intervento L’Aquila. Avviare i lavori di ultimazione del Teatro comunale nel 2022, con l’obiettivo di festeggiare con la riapertura nel 2023 i 150 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 14 maggio 1873 con la ...

