Wimbledon, Federer batte Sonego in 3 set (Di lunedì 5 luglio 2021) Roger Federer avanza ai quarti di finale di Wimbledon battendo in 3 set l'azzurro Lorenzo Sonego col punteggio di 7-5, 6-4, 6-2. Sul Centre Court il tennista elvetico 39enne, attualmente n.8 del mondo, fa valere la sua esperienza superando il torinese n.27 del ranking Atp, dopo 2 ore e 12 minuti di gioco. In carriera Federer, alla 18esima presenza nei quarti, ha vinto otto trofei sull'erba di Wimbledon.

