Will Smith: per il 4 luglio paga 100.000 dollari per i fuochi d'artificio di New Orleans (Di lunedì 5 luglio 2021) Will Smith ha pagato 100.000 dollari per salvare i fuochi d'artificio che ogni anno si tengono a New Orleans il 4 luglio, per il giorno dell'Indipendenza. Ieri, domenica 4 luglio, gli Stati Uniti hanno festeggiato il giorno dell'Indipendenza e, per l'occasione, Will Smith ha pagato la cifra necessaria a salvare la mostra dei fuochi d'artificio di New Orleans. Esattamente 25 anni fa, Will Smith era impegnato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 luglio 2021)hato 100.000per salvare id'che ogni anno si tengono a Newil 4, per il giorno dell'Indipendenza. Ieri, domenica 4, gli Stati Uniti hanno festeggiato il giorno dell'Indipendenza e, per l'occasione,hato la cifra necessaria a salvare la mostra deid'di New. Esattamente 25 anni fa,era impegnato ...

PVetrino : RT @KingEric_VII: Il 4 Luglio per me è Will Smith che prende a pugni un alieno - 3cinematographe : #WillSmith ha fatto un bellissimo regalo agli abitanti di New Orleans, dopo aver saputo che la città della Louisian… - XanZar10 : RT @KingEric_VII: Il 4 Luglio per me è Will Smith che prende a pugni un alieno - LuigiBevilacq17 : RT @KingEric_VII: Il 4 Luglio per me è Will Smith che prende a pugni un alieno - MECHAMIW4 : E CASEI COM O WILL SMITH KKKKKSKJDAKDKAD -

