Via Wanda Osiris, brutto risveglio per i residenti: ignoti danneggiano auto in sosta (Di lunedì 5 luglio 2021) brutto risveglio stamani per alcuni residenti in Via Wanda Osiris a Roma. Dalle prime informazioni disponibili ignoti, intorno alle 4 del mattino, hanno danneggiato diverse auto in sosta prima di far perdere le proprie tracce. Del caso si sta occupando la Polizia di Stato, in particolare gli agenti del Commissariato Fidene. Nella Capitale negli ultimi tempi fenomeni di questo tipo purtroppo non sono nuovi: il più eclatante resta quello del dicembre scorso ai Colli Albani dove uno straniero distrusse ben 56 auto a colpi di machete. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 luglio 2021)stamani per alcuniin Viaa Roma. Dalle prime informazioni disponibili, intorno alle 4 del mattino, hanno danneggiato diverseinprima di far perdere le proprie tracce. Del caso si sta occupando la Polizia di Stato, in particolare gli agenti del Commissariato Fidene. Nella Capitale negli ultimi tempi fenomeni di questo tipo purtroppo non sono nuovi: il più eclatante resta quello del dicembre scorso ai Colli Albani dove uno straniero distrusse ben 56a colpi di machete. su Il ...

