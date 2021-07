Variante Delta, immunità di gregge a rischio. E si riparla di obbligo vaccinale (Di lunedì 5 luglio 2021) . Con la diffusione della Variante Delta del coronavirus cambia anche la soglia di persone vaccinate o guarite necessaria per raggiungere l’immunità di gregge. Se con il ceppo originale era del 60-70%, ora sarebbe superiore all’80%. Per questo il virologo Roberto Burioni chiede che venga seriamente valutato l’obbligo vaccinale. Che la Variante Delta sia più contagiosa del 40-60% rispetto alla Variante Alfa, che a sua volta lo era molto di più del ceppo originario, è ormai cosa nota. Secondo gli scienziati che hanno avuto modo di studiarne ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 5 luglio 2021) . Con la diffusione delladel coronavirus cambia anche la soglia di persone vaccinate o guarite necessaria per raggiungere l’di. Se con il ceppo originale era del 60-70%, ora sarebbe superiore all’80%. Per questo il virologo Roberto Burioni chiede che venga seriamente valutato l’. Che lasia più contagiosa del 40-60% rispetto allaAlfa, che a sua volta lo era molto di più del ceppo originario, è ormai cosa nota. Secondo gli scienziati che hanno avuto modo di studiarne ...

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - repubblica : Variante Delta: 'Hanno aggirato la quarantena', allarme a Roma per 60 tifosi inglesi che sono andati allo stadio - ilariacapua : In USA i vaccini registrati continuano ad essere efficaci contro la variante Delta. - Franz58396496 : RT @paolacontini64: Ma i due milioni e mezzo di over 60 che non si vogliono vaccinare in piena ascesa della variante delta cosa non hanno c… - mitsouko1 : RT @sabrina__sf: Io ve lo dico, la variante delta esiste solo in Italia. Ho chiesto ad amici inglesi, non hanno idea di cosa sia Mi raccom… -