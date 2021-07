Ultime Notizie Roma del 05-07-2021 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 luglio 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrin possiamo già in rumeno apertura sua Santità Papa Francesco in buone condizioni generali vigile in respiro spontaneo l’intervento al colon è durato circa tre ore sicuramente Una tendenza di 7 giorni salvo complicazioni dichiara il direttore della sala stampa Vaticana Matteo Bruni notte tranquilla Dunque per Francesco ricordiamo ricoverato al Policlinico Gemelli andiamo a vedere l’ultima settimana in casi sono cresciuti più del previsto in maniera vistosa in Belgio Danimarca Finlandia Grecia Irlanda Norvegia Portogallo Regno Unito e Spagna Mentre per i decessi la variazione rispetto alle attese ...