UEFA, rischio risarcimenti con l'esclusione dei club ribelli (Di lunedì 5 luglio 2021) Prosegue il braccio di ferro tra la UEFA e la Superlega, con quest'ultima che vanta il supporto della giustizia spagnola. Come riporta il Daily Mail, la UEFA dovrà compensare i tre club ancora parte del progetto (Barcellona, Juventus e Real Madrid) con "decine di milioni di euro" nel caso in cui provasse a escluderli dalla Champions League.

