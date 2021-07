Ue: Draghi, 'essenziale che confermi impegni nei confronti dei Balcani occidentali' (2) (Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Per il premier, "l'Unione europea deve dar prova di saggezza politica e di visione strategica. L'integrazione nell'Unione europea è l'unica via per stabilizzare la regione e consolidare la sua transizione democratica". Draghi ha concluso: "Sono ansioso di proseguire i nostri sforzi congiunti per accelerare l'integrazione dei Balcani occidentali all'interno dell'Ue". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Per il premier, "l'Unione europea deve dar prova di saggezza politica e di visione strategica. L'integrazione nell'Unione europea è l'unica via per stabilizzare la regione e consolidare la sua transizione democratica".ha concluso: "Sono ansioso di proseguire i nostri sforzi congiunti per accelerare l'integrazione deiall'interno dell'Ue".

