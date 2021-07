Tutto sul ddl Zan. Cosa prevede, lo scontro fra i partiti, il "testo Scalfarotto" (Di lunedì 5 luglio 2021) Una proposta per prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo. È il disegno di legge Zan che, già approvato alla Camera nel novembre 2020, si trova attualmente in Commissione Giustizia al Senato mentre infuria il dibattito pubblico, con divisioni all’interno del Parlamento e del mondo politico. Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, ha proposto di cambiare il testo eliminando alcuni passaggi giudicati divisivi col fine dichiarato di facilitarne l’approvazione: “Meglio un compromesso che nessuna legge”. E il compromesso, secondo i renziani, è il “testo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Una proposta per prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo. È il disegno di legge Zan che, già approvato alla Camera nel novembre 2020, si trova attualmente in Commissione Giustizia al Senato mentre infuria il dibattito pubblico, con divisioni all’interno del Parlamento e del mondo politico. Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, ha proposto di cambiare ileliminando alcuni passaggi giudicati divisivi col fine dichiarato di facilitarne l’approvazione: “Meglio un compromesso che nessuna legge”. E il compromesso, secondo i renziani, è il “...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto sul Rc Auto, ritardi nei ristori agli automobilisti: come fare per ottenere i rimborsi per il lockdown ... Signorini ha inoltre aggiunto: "Ora che le limitazioni alla mobilità sono quasi del tutto ... ricordando al proprio consulente che si ha diritto a uno sconto sul nuovo premio da pagare . Non si esclude ...

Furti d'auto, scomparsi un milione di veicoli Le sottrazioni di veicoli nel 2020 sono state in tutto 75.000 , con una diminuzione del 24% ... Anche Puglia, Sicilia e Lombardia sul podio delle regioni più coinvolte da questi spiacevoli episodi. Le ...

Indagini chiuse dalla Procura di Marsala sull'operato di Maria Angioni, l'ex pm che ora è giudice del lavoro a Sassari che aveva indagato sul caso della piccola Denise Pipitone, la bimba sparita il pr ...

E' quasi tutto fatto per il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio. In attesa di definire gli ultimi dettagli con il West Ham, un inequivocabile indizio arriva dallo stesso brasiliano, che ha postato i ...

