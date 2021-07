Traffico Roma del 05-07-2021 ore 08:30 (Di lunedì 5 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto problemi ancora sul grande raccordo anulare per un incidente in carreggiata interna avvenuto all’altezza dello svincolo della Rustica ci sono a partire dalla Nomentana rallentamenti anche in carreggiata esterna tra Roma sud e La Rustica trafficata la carreggiata esterna del raccordo tra Flaminia e Pisana rallentamenti anche in carreggiata interna tratti tra Casilina e doppia in via di risoluzione poi l’incidente sul percorso Urbano della A24 all’altezza dell’uscita per la Togliatti restano lunghe code tra Settecamini Togliatti e poi a seguire sino allo svincolo per la tangenziale est o in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto problemi ancora sul grande raccordo anulare per un incidente in carreggiata interna avvenuto all’altezza dello svincolo della Rustica ci sono a partire dalla Nomentana rallentamenti anche in carreggiata esterna trasud e La Rustica trafficata la carreggiata esterna del raccordo tra Flaminia e Pisana rallentamenti anche in carreggiata interna tratti tra Casilina e doppia in via di risoluzione poi l’incidente sul percorso Urbano della A24 all’altezza dell’uscita per la Togliatti restano lunghe code tra Settecamini Togliatti e poi a seguire sino allo svincolo per la tangenziale est o in ...

