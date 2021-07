The Dark Pictures Anthology: il prossimo gioco potrebbe chiamarsi The Devil in Me (Di lunedì 5 luglio 2021) L'antologia di titoli horror di Bandai Namco e Supermassive Games continua ad andare avanti e, dopo l'uscita di Man of Medan e Little Hope, il prossimo gioco della serie, House of Ashes, è previsto per il lancio a ottobre. Come ci si aspetterebbe, data la frequenza con cui escono questi titoli, i piani di Supermassive sono a buon punto anche per il futuro. E a quanto pare, il prossimo gioco si chiamerà The Dark Pictures: The Devil in Me. Il nome è emerso da una recente registrazione del marchio da parte di Supermassive Games. Anche il nome di House of Ashes è trapelato ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) L'antologia di titoli horror di Bandai Namco e Supermassive Games continua ad andare avanti e, dopo l'uscita di Man of Medan e Little Hope, ildella serie, House of Ashes, è previsto per il lancio a ottobre. Come ci si aspetterebbe, data la frequenza con cui escono questi titoli, i piani di Supermassive sono a buon punto anche per il futuro. E a quanto pare, ilsi chiamerà The: Thein Me. Il nome è emerso da una recente registrazione del marchio da parte di Supermassive Games. Anche il nome di House of Ashes è trapelato ...

