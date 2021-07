Sea of Thieves primo nella classifica Steam, grande successo per i giochi Xbox – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 5 luglio 2021) Sea of Thieves comanda la classifica Steam, e in generale i giochi Xbox continuano a macinare numeri straordinari sulla piattaforma Valve.. Sea of Thieves comanda stabilmente la classifica Steam dal lancio dell’espansione A Pirate’s Life, ma in generale tutti i giochi Xbox stanno macinando numeri straordinari sulla piattaforma Valve. La scorsa settimana, come sottolineato su Twitter da Benji-Sales, i titoli prodotti da Microsoft hanno occupato addirittura quattro posizioni fra le prime sette della top 10, con Forza Horizon ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 luglio 2021) Sea ofcomanda la, e in generale icontinuano a macinare numeri straordinari sulla piattaforma Valve.. Sea ofcomanda stabilmente ladal lancio dell’espansione A Pirate’s Life, ma in generale tutti istanno macinando numeri straordinari sulla piattaforma Valve. La scorsa settimana, come sottolineato su Twitter da Benji-Sales, i titoli prodotti da Microsoft hanno occupato addirittura quattro posizioni fra le prime sette della top 10, con Forza Horizon ...

Advertising

Mithagger : Lo lindo que es bardear brasucas en el sea of thieves ajjsjsjdjd - IPixaim : devolvi o sea of thieves no tutorial...fdc - stosconnettendo : Io: ora gioco al dlc di sea of thieves così mi diverto Il dlc di sea of thieves: - GamingToday4 : Sea of Thieves: A Pirate’s Life, perché solo adesso? | Speciale - badtasteit : #SeaofThieves A Pirate's Life, perché solo adesso? | Speciale -