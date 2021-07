Se c'è una cosa che più ci ha tolto la pandemia è sicuramente la possibilità di abbracciarsi e baciarsi. Bé domani, con la Giornata del Bacio, sicuramente andrà meglio (Di lunedì 5 luglio 2021) domani è la Giornata del Bacio. E se c’è una cosa che più ci ha tolto la pandemia e che più ci è mancata in questo anno e mezzo è sicuramente la possibilità di abbracciarsi e baciarsi. Ma se l’anno scorso era ancora difficile pensare di lasciarsi andare a qualche effusione di più, quest’anno, grazie al vaccino, qualche Bacio in più, invece, potremo darlo. Leggi anche › Lo zodiaco e il Bacio: chi è il ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 luglio 2021)è ladel. E se c’è unache più ci halae che più ci è mancata in questo anno e mezzo èladi. Ma se l’anno scorso era ancora difficile pensare di lasciarsi andare a qualche effusione di più, quest’anno, grazie al vaccino, qualchein più, invece, potremo darlo. Leggi anche › Lo zodiaco e il: chi è il ...

Advertising

Raiofficialnews : 'La mia carriera è stato un continuo sorprendermi, e questo è il massimo: gioire di una piccola o di una grande cos… - marcofurfaro : Italia viva ha fatto una scissione dopo aver preso ministri in quota PD. Ha fatto cadere un governo del PD. Ora a… - jaxofficial : Purtroppo te ne sei andata Raffaella. Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera e mi sei sempre rimast… - an12frnc : RT @mara_carfagna: Una grande tristezza per la morte di Raffaella Carrà, regina della tv e icona di un modo tutto italiano di fare spettaco… - 8_ferro : RT @anna_salvaje: Cosa c'è di più triste di un'epoca in cui una giovane ragazza viene sfruttata a 3 euro l'ora? L'epoca in cui un'altra gio… -