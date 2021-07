Reddito di cittadinanza, quando arrivano i pagamenti di luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Anche per il mese di luglio, il pagamento del Reddito di cittadinanza prevede una doppia data per i suoi beneficiari. Alcuni si vedranno caricare gli importi del sussidio sulla card a partire dal 15 luglio, altri dal 27 luglio. Dipende dal momento in cui il beneficiario ha inoltrato la domanda. Reddito di cittadinanza, le date dei pagamenti di luglio Il Reddito di cittadinanza verrà pagato in due date a luglio: il 15 e il 27 del mese, a seconda del momento in cui il beneficiario ha ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) Anche per il mese di, il pagamento deldiprevede una doppia data per i suoi beneficiari. Alcuni si vedranno caricare gli importi del sussidio sulla card a partire dal 15, altri dal 27. Dipende dal momento in cui il beneficiario ha inoltrato la domanda.di, le date deidiIldiverrà pagato in due date a: il 15 e il 27 del mese, a seconda del momento in cui il beneficiario ha ...

