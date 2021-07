Quell’operaio è proprio un uomo a posto

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 6 luglio 2021) Incontro Raffaella Carrà nel suo camerino, sabato è una giornata durissima; mettere a registro la trasmissione di Domenica In deve essere una gran fatica, La ragione dell’incontro è intuitiva: Bisider, Lucchini e, soprattutto, l’operaio Varianti Mario. Lo scontro tra i sindacati metalmeccanici bresciani Fìom e Firn e il presidente della Confìndustrìa è inopinatamente esploso in una trasmissione televisiva «leggera». Raffaella Carrà è gentilissima, e pronta a spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto giusto invitare l’operaio Varianti. Comincerei col … Continua L'articolo proviene da il manifesto.