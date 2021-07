Preoccupa la variante Delta a Napoli: “Rischio terza ondata dopo l’estate senza vaccini” (Di lunedì 5 luglio 2021) “La variante Delta è molto più contagiosa, senza vaccini rischiamo nuova ondata”. È molto Preoccupato e non usa mezzi termini il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli Bruno Zuccarelli. Si dice molto Preoccupato il medico per quanto sta accadendo a Napoli e in provincia. “Prevale ormai un clima da liberi tutti questo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 luglio 2021) “Laè molto più contagiosa,rischiamo nuova”. È moltoto e non usa mezzi termini il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri diBruno Zuccarelli. Si dice moltoto il medico per quanto sta accadendo ae in provincia. “Prevale ormai un clima da liberi tutti questo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Adnkronos : #Covid, aumentano casi in Europa: preoccupa #varianteDelta. - italianelcuore3 : RT @Carlo96446381: In Gran Bretagna difatti si vede quanto li preoccupa la variante DELTA - infoitsalute : Covid, preoccupa la variante Ypsilon: 'Inibisce i vaccini'. Due casi in Italia - bettasanlazzaro : #Variante #Epsilon , la nuova mutazione Covid che preoccupa. Resistente ai #vaccini . - razorblack66 : RT @OrtigiaP: Varianti greche ne abbiamo?? a breve finiremo l'alfabeto ma non c'è da aver paura.. una scorta di aspirine e antibiotico se s… -