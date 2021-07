Portaerei Cavour | tutto pronto per ricevere il primo F-35B

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ancora qualche giorno e, completati i voli di prova e controllo delesemplare di F-35B, la nostraCvh-550 "" riceverà il suoLightning II dopo che la nave aveva concluso la procedura di certificazione per l'impiego dei caccia Jsf negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno. In quella occasione erano stati impiegati anche velivoli delle forze americane ma soprati primi due esemplari fatti in Italia che ora sono rimasti negli States per consentire l'addestramento dei nostri piloti e dei tecnici specializzati. Dal momento della consegna la nostra Marina Militare potrà quindi ...