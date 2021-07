Parigi: Mattarella-Macron, caloroso incontro nel segno dell’Europa (Di lunedì 5 luglio 2021) Non abbiamo mai smesso di parlare e di lavorare insieme, ha sottolineato Macron parlando delle difficoltà della pandemia, in cui Italia e Francia si sono trovate di fronte alla stessa situazione a 10 giorni di distanza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 luglio 2021) Non abbiamo mai smesso di parlare e di lavorare insieme, ha sottolineatoparlando delle difficoltà della pandemia, in cui Italia e Francia si sono trovate di fronte alla stessa situazione a 10 giorni di distanza L'articolo proviene da Firenze Post.

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Parigi - Orly per la Visita di Stato in #Francia ???? - chr_masset : Al Pavillon d’Honneur di Orly con il Ministro @JY_LeDrian e l’Ambasciatrice Teresa #Castaldo, per accogliere il Pr… - repubblica : Parigi, incontro Armani-Mattarella: 'Il presidente ha capito che tutto il settore della moda ce la sta mettendo tut… - PallaCarlo : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Mattarella in Francia e il mistero del Trattato del Quirinale. Era ed è una buona idea un rapport… - PaoloCaioni : RT @LauraGaravini: Italia e #Francia Paesi fondatori #Ue. Tra noi un legame forte, rafforzato anche nella condivisione del dramma #Covid.… -