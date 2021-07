Occhio al nome della rete perché il vostro iPhone potrebbe non connettersi alla Wi-Fi (Di lunedì 5 luglio 2021) Carl Schou, ricercatore di Secret Club – gruppo senza scopo di lucro che fa ricerca sulla sicurezza informatica – ha scoperto che esistono alcune reti Wi-Fi il cui nome è in grado di causare un bug tale da impedire all’iPhone di connettersi. Il bug è stato individuato e la soluzione fornita dal ricercatore in questione ma, attualmente, ancora non c’è spiegazione. Sia Schou che The Verge, che riporta la notizia, hanno provato a contattare la mela senza ricevere – almeno per ora – nessun tipo di feedback. LEGGI ANCHE >>> La festa del 4 luglio, il paragone con Wannacry, i supermercati svedesi: timori e rischi per l’attacco a Kaseya ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 luglio 2021) Carl Schou, ricercatore di Secret Club – gruppo senza scopo di lucro che fa ricerca sulla sicurezza informatica – ha scoperto che esistono alcune reti Wi-Fi il cuiè in grado di causare un bug tale da impedire all’di. Il bug è stato individuato e la soluzione fornita dal ricercatore in questione ma, attualmente, ancora non c’è spiegazione. Sia Schou che The Verge, che riporta la notizia, hanno provato a contattare la mela senza ricevere – almeno per ora – nessun tipo di feedback. LEGGI ANCHE >>> La festa del 4 luglio, il paragone con Wannacry, i supermercati svedesi: timori e rischi per l’attacco a Kaseya ...

