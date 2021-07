Napoli | De Laurentiis | “Stadi aperti al 25% è una fregnaccia | 100% con passaporto vaccinale”

(Di lunedì 5 luglio 2021) “Sto andando a Milano per una riunione molto importante perché il 25% di pubblico negliè una. Io dico di aprire ala chi ha il, uno stimolo anche per gli ignorantoni che non si vaccinano”. Lo ha detto il presidente del, Aurelio De, parlando della possibilità che glivenganosoltanto al 25% della capienza all’inizio della prossima Serie A. SportFace.

In entrata c'è Fabiano Parisi che, se fosse per Giuntoli, sarebbe già arrivato, ma, per il momento, Deha bloccato tutti gli acquisti'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI ......Bisogna capire quali sono gli obiettivi di De, anche se il fatto che tutti i top club stringano accordi con le più importanti multinazionali mi porta a credere che questa scelta del...Le parole di De Laurentiis fanno pensare a un nuova all'estate sul filo del tradimento. Quanta invidia per Donnarumma che ha salutato per soldi e ambizione ..."Lorenzo Insigne è un prodotto del vivaio, Santoro che ora è tornato con noi, un napoletano che conosce il territorio, lo scovò ...