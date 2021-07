(Di lunedì 5 luglio 2021) Il leader di Italia Viva Matteoassicura che non ha deciso di affossare il ddl Zan. «È vero il contrario: siamo gli unici a volerlo salvare»,a Repubblica. «L’ipocrisia di chi urla sui social ma sa che al Senato non ci sono i numeri è la vera garanzia dell’affossamento della. Se andiamo sotto su un emendamento a scrutinio segreto, questaè morta e ne riparliamo tra anni. E quanti ragazzi gay soffriranno per la mancanza di questa? Voglio evitare questo rischio. Ma per fare le leggi servono i voti dei senatori, non i like degli influencer. Chi vuole una...

lucatelese : Ogni tanto resto stupito persino della bronzo-faccia di #Renzi. Prima fa togliere alle sue groopies il sostegno (gi… - repubblica : Matteo Renzi: 'Meglio un compromesso che nessuna legge' - Linkiesta : Meglio un compromesso che nessuna legge, dice Renzi - VerderameRenato : RT @lucatelese: Ogni tanto resto stupito persino della bronzo-faccia di #Renzi. Prima fa togliere alle sue groopies il sostegno (già dato a… - algirone : RT @lucatelese: Ogni tanto resto stupito persino della bronzo-faccia di #Renzi. Prima fa togliere alle sue groopies il sostegno (già dato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Meglio compromesso

Per Matteo Renziunsui principi piuttosto che il ...Preferisco un buona chi pensa di avere ragione solo lui ma non cambia le cose'. La proposta di Scalfarotto, firmata anche da Zan , spiega Renzi, 'elimina i punti controversi su identità ...“Italia Viva non vuole affossare la legge”: lo dichiara Matteo Renzi dopo le polemiche scaturite dalla decisione del suo partito di presentare alcuni emendamenti al ddl Zan in cui si proponeva, tra le ...Distinguere tra vera urgenza o use si può aspettare di farsi visitare dal proprio medico è fondamentale per evitare gli «accessi impropri», che rischiano di mandare in tilt le strutture, come dimostra ...