Meduse | è allarme nei nostri mari | quando la loro puntura diventa pericolosa

(Di lunedì 5 luglio 2021) A preoccupare i bagnanti sono le punture delleche causano irritazione, gonfiore, e dolore. Cosa farepungono? Foto: Shutterstock Music: 'Summer' from Bensound.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Meduse allarme

Il Messaggero

A preoccupare i bagnanti sono le punture delleche causano irritazione, gonfiore, e dolore. Cosa fare quando pungono? Foto: Shutterstock Music: 'Summer' from Bensound.comE' l'lanciato da uno studio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, ... È il caso dello zooplancton, come piccoli crostacei, salpe eche a loro volta vengono mangiati da ...A preoccupare i bagnanti sono le punture delle meduse che causano irritazione, gonfiore, e dolore. Cosa fare quando pungono? Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com ...(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - Nell'Alto Tirreno occidentale è stata dimostrata la presenza di metalli pesanti all'interno dalle microplastiche, un ulteriore veicolo di contaminazione della catena alimenta ...