Mattonella gelato al cioccolato | con pavesini e nutella! WOW!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 5 luglio 2021) Laalè una torta fredda, ovviamente, a base die nutella. E per inciso, noi di Non Solo Riciclo abbiamo già presentato le ricetta per realizzare entrambi con il fai da te, in versione light: cliccate qui per i biscotti e qui per la crema di nocciole, per un dessert totally hand made! Facile da preparare è priva di burro, ma no, non è né dietetica né leggera. Uno strappo alla regola, però, di tanto in tanto, eleva il morale e regala tanta felicità. La farcitura è a base di panna montata, quindi, intendiamoci, è una vera delizia! Conservatela nel conre, non ...