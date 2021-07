Masantonio in onda in estate: la frecciata di Alessandro Preziosi a Mediaset (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo la prima puntata di Masantonio- Sezione scomparsi, in onda al venerdì sera con risultati flop dal punto di vista degli ascolti, Mediaset aveva postato sui social con l’account ufficiale “Qui Mediaset” un tweet un po’ polemico in risposta a chi si stava lamentando per la scelta di mandare in onda la serie in estate. Si faceva notare che se in estate si riempie il palinsesto di repliche, si critica l’azienda per il fatto che non si propongano nuovi titoli. Poi però se decidi di mandare in onda una fiction a luglio, allora stai sprecando un prodotto che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo la prima puntata di- Sezione scomparsi, inal venerdì sera con risultati flop dal punto di vista degli ascolti,aveva postato sui social con l’account ufficiale “Qui” un tweet un po’ polemico in risposta a chi si stava lamentando per la scelta di mandare inla serie in. Si faceva notare che se insi riempie il palinsesto di repliche, si critica l’azienda per il fatto che non si propongano nuovi titoli. Poi però se decidi di mandare inuna fiction a luglio, allora stai sprecando un prodotto che ...

