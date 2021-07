Luke è un tentatore a Temptation Island: avete visto il suo profilo Instagram? Vi stupirà (Di lunedì 5 luglio 2021) Luke è un tentatore a Temptation Island 2021: avete visto il suo profilo Instagram? Vi stupirà, diamo un’occhiata alle sue foto. Ci siamo! Un nuovo viaggio nei sentimenti è iniziato: Temptation Island 2021 è partito da pochi giorni, ma i telespettatori sono già appassionati alle nuove storie. A giudicare dall’inizio, sarà un’edizione ricca di emozioni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 5 luglio 2021)è un2021:il suo? Vi, diamo un’occhiata alle sue foto. Ci siamo! Un nuovo viaggio nei sentimenti è iniziato:2021 è partito da pochi giorni, ma i telespettatori sono già appassionati alle nuove storie. A giudicare dall’inizio, sarà un’edizione ricca di emozioni L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

lasofdeitweet : @sonoinfastidito ah mi piscio addosso, c'è il tentatore a Temptation Island che si chiama luke - sonounavittima : @sonoinfastidito @lasofdeitweet perché il tentatore si chiama luke, già te lo abbiamo detto ma ce la fai - mklhl_ : MA IL TENTATORE SO CHIAMA LUKE - ginevrezakharov : comunque il tentatore è australiano biondo e si chiama luke per me è un sì - winsistersss : Il tentatore che si chiama Luke ed è australiano: Io: #TemptationIsland -