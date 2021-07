Housing Capodimonte | l’affondo di Corona | “Sì | Benevento peggio del Burundi”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gabriele, per l’associazione Altra, sulla questione riguardante l’di. Di seguito il testo: “Per un azzardo da 305 milioni di euro, non riuscito, l’amministrazione Mastella perde un finanziamento sicuro di almeno 4 milioni e mezzo per le case popolari di. Tace l’assessore all’Urbanistica, Raffaele Romano e straparla il super consigliere Renato Parente. Ha ragione il dirigente di Noi Campani, Renato Parente:è ridottadel ...

"Vogliamo ricordare agli immemori dirigenti del Pd di Benevento, che pur di polemizzare sul nulla sbattono con la testa, facendosi male, che l'sociale di, partito nel 2012 e fermo fino al 2016, un tempo lunghissimo di inerzia, non si è realizzato per la drammatica crisi finanziaria della ditta Pessina, entrata in ...Benevento . 'Vogliamo ricordare agli immemori dirigenti del Pd di Benevento, che pur di polemizzare sul nulla sbattono con la testa, facendosi male, che l'sociale di, partito nel 2012 e fermo fino al 2016, un tempo lunghissimo di inerzia, non si è realizzato per la drammatica crisi finanziaria della ditta Pessina, entrata in ...A seguito della pubblicazione on line dapprima su Gazzetta di Benevento, poi deflagrata sulle altre testate, della revoca del finanziamento al programma di housing sociale in contrada Capodimonte del ...“Sulla questione dell’Housing sociale si è attuato il gioco delle tre carte: nel 2012 l’amministrazione Pepe intercetta con la Regione i fondi per 160 alloggi a Capodimonte; nel 2017 arriva l’amminist ...