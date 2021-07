Guardare il cellulare è contagioso: l'imitazione scatta entro 30 secondi (Di lunedì 5 luglio 2021) Pisa, 5 luglio 2021 - 'Istantanee' sempre più frquenti. Gruppi di persone dove nessuno interagisce con gli altri ma tutti guardano il proprio cellulare. Quante volte abbiamo visto questa scena o ne ... Leggi su lanazione (Di lunedì 5 luglio 2021) Pisa, 5 luglio 2021 - 'Istantanee' sempre più frquenti. Gruppi di persone dove nessuno interagisce con gli altri ma tutti guardano il proprio. Quante volte abbiamo visto questa scena o ne ...

Advertising

intoscana : Guardare gli altri che controllano il cellulare è “contagioso”. Lo dice uno studio condotto da un gruppo di ricerca… - diversodavoi : Non io che, nella semi-oscurità, tappavo sul cellulare per guardare l'ora ma non si accendeva e alla fine mi sono r… - Esti87Ef : RT @ABaccaglin: Essere presenti richiede di accettare la solitudine. Guardare il cellulare, fare una battuta, pensare sempre a qualcosa: so… - spirito_puro : RT @ABaccaglin: Essere presenti richiede di accettare la solitudine. Guardare il cellulare, fare una battuta, pensare sempre a qualcosa: so… - raffaellabacche : RT @ABaccaglin: Essere presenti richiede di accettare la solitudine. Guardare il cellulare, fare una battuta, pensare sempre a qualcosa: so… -