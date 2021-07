Google maps rinomina la Vela Gialla di Scampia: spunta la scritta “Piazza di Spaccio” (Di lunedì 5 luglio 2021) La Vela Gialla di Scampia contrassegnata come Piazza di Spaccio su Google maps. E’ la segnalazione pervenuta al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, da un cittadino. Napoli, Google maps rinomina la Vela Gialla: spunta la scritta “Piazza di Spaccio”. “Quando abbiamo ricevuto la segnalazione non potevamo credere ai nostri occhi – scrivono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e ... Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Ladicontrassegnata comedisu. E’ la segnalazione pervenuta al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, da un cittadino. Napoli,laladi”. “Quando abbiamo ricevuto la segnalazione non potevamo credere ai nostri occhi – scrivono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e ...

