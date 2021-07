Giorgia Rossi approda a DAZN

(Di lunedì 5 luglio 2021)ha lasciato Mediaset per entrare a far parte della squadra di, che dalla pma stagione 2021/2022 racconterà e trasmetterà in esclusiva l’intero campionato di calcio di Serie A. E’ l’amministratore delegato della piattaforma streaming Veronica Diquattro ad annunciare ufficialmente la nuova new entry: “La nostra attenzione al mondo femminile è evidenziata dall’arrivo diche affiancherà Diletta Leotta e Federica Zille tra i volti della nostra rete. A tutti i livelli è forte la presenza femminile, al ...

Ma non solo Barbara, anche Alessia Marcuzzi, Giorgia Rossi, Anna Pettinelli ed il giornalista Maurizio Pistocchi salutano Mediaset. Novità consistenti che potrebbero spiazzare molto il pubblico di ...