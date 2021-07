Funivia del Faito ferma con 17 persone a bordo: passeggeri “sospesi” per un’ora per un blackout. Il gestore: “Caso raro, ora verifiche” (Di lunedì 5 luglio 2021) Attimi di paura sulla Funivia che collega Castellammare di Stabia al monte Faito. L’impianto, ieri, è rimasto bloccato per oltre un’ora con 17 persone a bordo. La causa è stata un blackout elettrico che ha riguardato tutta la zona del centro antico di Castellammare, compresa la stazione Circum, da dove partono le cabine. I passeggeri – sospesi per un’oretta a 250 metri dall’arrivo – sono scesi tramite la stessa cabina nella stazione a valle dopo che si è attivato il gruppo elettrogeno. “Uno sbalzo della tensione elettrica dalla rete ha provocato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Attimi di paura sullache collega Castellammare di Stabia al monte. L’impianto, ieri, è rimasto bloccato per oltrecon 17. La causa è stata unelettrico che ha riguardato tutta la zona del centro antico di Castellammare, compresa la stazione Circum, da dove partono le cabine. Iper un’oretta a 250 metri dall’arrivo – sono scesi tramite la stessa cabina nella stazione a valle dopo che si è attivato il gruppo elettrogeno. “Uno sbalzo della tensione elettrica dalla rete ha provocato ...

