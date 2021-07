Enzo Paolo Turchi in lacrime per Raffaella Carrà: è morta nel silenzio (Di lunedì 5 luglio 2021) Appresa la morte di Raffaella Carrà uno degli artisti che è venuto in mente a tanti è Enzo Paolo Turchi. Li abbiamo visti tante volte insieme dalle immagini in bianco e nero in poi ballare insieme il Tuca Tuca, la sensualità mista alla grazia ma anche il coreografo e ballerino non sapeva della sua malattia. Enzo Paolo Turchi è sconvolto, intervenuto a Estate in Diretta ha confermato che anche lui come tutti non sapeva nulla. Siamo tutti senza parole e le lacrime di Enzo Paolo Turchi sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 luglio 2021) Appresa la morte diuno degli artisti che è venuto in mente a tanti è. Li abbiamo visti tante volte insieme dalle immagini in bianco e nero in poi ballare insieme il Tuca Tuca, la sensualità mista alla grazia ma anche il coreografo e ballerino non sapeva della sua malattia.è sconvolto, intervenuto a Estate in Diretta ha confermato che anche lui come tutti non sapeva nulla. Siamo tutti senza parole e ledisono ...

