Effetto Variante Delta sui contagi: «A scuola sarà ancora emergenza» (Di lunedì 5 luglio 2021) La Variante Delta porterà a breve a un aumento consistente dei contagi in Italia. E l’Effetto comincia già a vedersi in questi giorni. La discesa del numero dei nuovi infetti comincia a rallentare per la prima volta in tre mesi. E se non non si accelera sull’aumento dei vaccinati e senza ripresa del tracciamento si rischia una nuova piccola ondata. Proprio mentre il generale Francesco Paolo Figliuolo annuncia per il 30 settembre l’approdo all’80% degli immunizzati. Ma questo numero potrebbe non bastare per raggiungere l’immunità di gregge. E il Cts avverte: «A settembre nelle scuole sarà di nuovo ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) Laporterà a breve a un aumento consistente deiin Italia. E l’comincia già a vedersi in questi giorni. La discesa del numero dei nuovi infetti comincia a rallentare per la prima volta in tre mesi. E se non non si accelera sull’aumento dei vaccinati e senza ripresa del tracciamento si rischia una nuova piccola ondata. Proprio mentre il generale Francesco Paolo Figliuolo annuncia per il 30 settembre l’approdo all’80% degli immunizzati. Ma questo numero potrebbe non bastare per raggiungere l’immunità di gregge. E il Cts avverte: «A settembre nelle scuoledi nuovo ...

