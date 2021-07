De Laurentiis rifiuta 40 milioni di euro per Koulibaly da un top club

(Di lunedì 5 luglio 2021) Come riportato dal portale calciomercato.it, Dehato una prima offerta per. La cifra era di 40di, considerata fin troppo bassa dal numero uno azzurro. Ilautore dell'offerta è il PSG, ilfrancese fin qui è uno dei più attivi sul mercato, dagli acquisti di Donnarumma a quello imminente di Hakimi, passando per le varie operazioni riguardanti i rinnovi contrattuali. Ora sembra voler far sul serio anche su, valutando di alzare l'offerta iniziale.

Calciomercato Napoli - Lubomir Satka nel mirino del Napoli . Il club di Aurelio Deè alla ricerca di un rinforzo come difensore centrale dopo la partenza di Maksimovic. La società pensa ad un nuovo acquisto e nel mirino del Napoli finisce Lubomir Satka che con la ...... non è stato spiegato da Dené da Gattuso. Ora c'è la possibilità, in conferenza stampa, ... offerta per Attila Szalai 14mln: il Fenerbahce, ecco quanto vuole L'intermediario ...Il Napoli su Lubomir Satka, difensore centrale in forza al Lech Poznan. Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, Gli azzurri avrebbero fatto anche una prima offerta per il difensore. “Si è fat ...La storia tra il Napoli e Koulubaly potrebbe continuare. Sono anni che si parla della cessione del difensore senegalese, e sono anni che il calciatore, ...