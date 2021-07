Call of Duty 2021 Vanguard si avvicina? L'alpha 'Slipstream' compare su PSN e Battle.net (Di lunedì 5 luglio 2021) L'alpha di Call of Duty Vanguard, nome in codice "Slipstream", è apparsa su PlayStation Network e Battle.net. La scorsa settimana, come rilevato dal sito Web BlizzTrack, l'alpha interna di Vanguard sarebbe emersa su Battle.net con il nome in codice "Slipstream". A quanto pare, l'alpha è ora apparsa anche su PlayStation Network con il test interno che pesa 35,322 GB su PlayStation 5 e 28,398 GB su PlayStation 4. Activision deve ancora rivelare ufficialmente il Call of Duty ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) L'diof, nome in codice "", è apparsa su PlayStation Network e.net. La scorsa settimana, come rilevato dal sito Web BlizzTrack, l'interna disarebbe emersa su.net con il nome in codice "". A quanto pare, l'è ora apparsa anche su PlayStation Network con il test interno che pesa 35,322 GB su PlayStation 5 e 28,398 GB su PlayStation 4. Activision deve ancora rivelare ufficialmente ilof...

Advertising

Multiplayerit : Call of Duty Mobile: ricompense gratis della Stagione 4 in arrivo per tutti - Piperomo2004 : Ella no juega call of duty pero siempre me mata..... headshot - JuanG815 : RT @BlinkBoyX: Tengo flojera asta para jugar Call Of Duty jsjsjsj JISOO ACTRESS IS COMING #PremiosMTVMIAW #MTVLAFANDOMBLINKS #MTVLAKPOPROS… - jorgeazul88 : A Call Of Duty Mobile le faltan unas bombas Molotov - BlinkBoyX : Tengo flojera asta para jugar Call Of Duty jsjsjsj JISOO ACTRESS IS COMING #PremiosMTVMIAW #MTVLAFANDOMBLINKS #MTVLAKPOPROSE @BLACKPINK -