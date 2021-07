Assunzioni ATA ex LSU | scadenza domande oggi 5 luglio

(Di lunedì 5 luglio 2021)scade il termine per la presentazione delledi partecipazione alla procedura selettiva rivolta al personale ATA ex LSU. La procedura completa il processo di internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole dopo la prima fase assunzionale del marzo 2020. Di seguito le indicazioni per la presentazione delle istanze, come illustrato nel decreto n. 951/2021 L'articolo .

In Abruzzo , a seguito delle operazioni di mobilità, ci sono disponibili 2.263 posti perfra personale docente e. Lo ha fatto sapere la Flc Cgil Chieti , aggiungendo che 1.586 sono per docenti e 677. Per quanto riguarda gliin Abruzzo i 677 posti disponibili sono ...Se aggiungiamo i posti vacanti di personale, ci avviciniamo a circa 14.000. Per le supplenze ... Capitoloa tempo indeterminato: in tutto nel Lazio quante ne potrebbero arrivare dal ...Oggi ultimo giorno per istanze di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti. I dirigenti aspettano a breve l’esito dei trasferimenti anzitutto i molti che sono impegnati in altre regioni ...Tutte le novità della Naspi 2021, valide anche per i precari della scuola: stop alla riduzione degli importi e modifica ai requisiti.