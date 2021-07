Variante Delta, è allarme a Roma: “60 tifosi inglesi allo stadio violando la quarantena” (Di domenica 4 luglio 2021) Si è disputata ieri sera allo stadio Olimpico di Roma la partita degli Europei tra Ucraina e Inghilterra. Un match atteso, a un passo dalle semifinali di Wembley, ma anche ‘allarmante’. E non tanto per la squadra che potrebbe andare a sfidare l’Italia se dovesse vincere contro la Spagna, quanto per il pericolo della Variante Delta, quella mutazione che sta travolgendo molti Paesi e che si teme possa arrivare anche nel nostro Paese. Proprio ora che è tutto ‘tinto’ di bianco e l’obbligo delle mascherine all’aperto non c’è più. Ora che sembra essere ritornata la normalità. tifosi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 luglio 2021) Si è disputata ieri seraOlimpico dila partita degli Europei tra Ucraina e Inghilterra. Un match atteso, a un passo dalle semifinali di Wembley, ma anche ‘allarmante’. E non tanto per la squadra che potrebbe andare a sfidare l’Italia se dovesse vincere contro la Spagna, quanto per il pericolo della, quella mutazione che sta travolgendo molti Paesi e che si teme possa arrivare anche nel nostro Paese. Proprio ora che è tutto ‘tinto’ di bianco e l’obbligo delle mascherine all’aperto non c’è più. Ora che sembra essere ritornata la normalità....

